***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 17:21
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934953
BIST
17:171.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:178,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1710,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:17483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,95
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|79.826.909
|% 9,92
|
|DERHL
|7,97
|14.010.157
|% -6,24
|
|CANTE
|4,46
|405.076.093
|% -4,50
|
|TUREX
|9,93
|44.423.668
|% -2,46
|
|AYDEM
|8,46
|97.177.629
|% -2,31
|
|GWIND
|4,73
|72.883.421
|% -0,84
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|EREGL
|19,97
|1.429.209.129
|% 2,73
|
|THYAO
|12,88
|1.081.886.241
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,90
|789.341.455
|% 3,83
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|461.713.317
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|714.020.317
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|274.584.883
|% -9,72
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3041
|8,3076
|% -0,08
|
|Euro
|10,0267
|10,0602
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5458
|% -0,35
|
|Frank
|9,1100
|9,1649
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% -0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|23,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|-0,66
|
Seans Raporu
17:17
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