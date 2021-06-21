***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:08
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943290
BIST
11:291.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.388
En Düşük
1.378
11:298,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:2910,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0695
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:29502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,63
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,52
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OZBAL
|10,12
|7.531.254
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.512.395
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.137.372
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,56
|6.062.050
|% 8,35
|
|CLEBI
|228,20
|67.412.647
|% 8,25
|
|BERA
|15,24
|1.901.601
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,61
|675.148.895
|% 0,48
|
|GARAN
|8,08
|305.814.599
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,07
|248.864.288
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,77
|202.061.297
|% -0,29
|
|GSRAY
|4,06
|193.953.827
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,07
|248.864.288
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,15
|124.964.110
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,06
|193.953.827
|% 2,78
|
|THYAO
|14,61
|675.148.895
|% 0,48
|
|GARAN
|8,08
|305.814.599
|% -0,98
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7721
|8,7756
|% 0,44
|
|Euro
|10,4314
|10,4373
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,0914
|12,1521
|% 0,52
|
|Frank
|9,4712
|9,5282
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3305
|2,3422
|% 0,33
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|17,27
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,37
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|