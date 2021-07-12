***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 15:17
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950253
BIST
17:021.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -20,39
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:028,6328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:0210,2630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:02498,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,48
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:02
|VBTYZ
|13,72
|45.855.711
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.400.042
|% 9,73
|
|ERBOS
|144,50
|160.038.600
|% 8,00
|
|DGGYO
|8,16
|1.629.897
|% 6,67
|
|IDEAS
|49,46
|21.287.179
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.212.969
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.082.247
|% -9,96
|
|KGYO
|5,40
|14.449.097
|% -9,24
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,63
|1.259.880.128
|% 1,17
|
|THYAO
|13,35
|754.435.360
|% -1,62
|
|KRDMD
|7,17
|579.147.709
|% -0,69
|
|EREGL
|18,12
|459.004.794
|% 0,39
|
|PETKM
|5,36
|434.400.168
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,26
|395.925.260
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|1.259.880.128
|% 1,17
|
|PEKGY
|1,09
|116.983.611
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|177.168.853
|% -2,70
|
|PETKM
|5,36
|434.400.168
|% -1,47
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6302
|8,6328
|% -0,29
|
|Euro
|10,2351
|10,2630
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9488
|12,0087
|% -0,42
|
|Frank
|9,3980
|9,4547
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% -0,26
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-14,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-28,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|-26,04
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-12,60
|
|Çeyrek
|798
|816
|-6,29
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|-0,93
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 9, 254.00 milyon TL de
-
17:13BLCYT
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 469 adet işlem
-
17:09KGYO
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 545, 702 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, KRDMD
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 57 kaybederek (% -1.19 ) 1, 205