***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:21
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958907
BIST
13:091.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:098,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:099,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0705
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
13:09487,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,36
|Açılış
|: 487,46
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:09
|AGYO
|3,74
|49.777.635
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.353
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.588.562
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|ARSAN
|4,59
|30.240.729
|% 9,29
|
|KUTPO
|55,10
|37.470.567
|% -7,47
|
|VKING
|7,00
|38.370.590
|% -7,04
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,16
|9.498.534
|% -6,73
|
|EUHOL
|3,37
|22.068.967
|% -6,65
|
|GARAN
|9,45
|490.280.560
|% -0,11
|
|THYAO
|12,32
|412.296.132
|% -0,96
|
|KRDMD
|8,09
|403.828.313
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,59
|390.737.867
|% -0,38
|
|TUPRS
|103,20
|349.796.302
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,59
|390.737.867
|% -0,38
|
|GARAN
|9,45
|490.280.560
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,84
|93.756.737
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,09
|403.828.313
|% -1,22
|
|VAKBN
|3,60
|177.137.030
|% 1,12
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4829
|8,4873
|% 0,66
|
|Euro
|9,9420
|9,9477
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6215
|11,6798
|% 0,64
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2537
|2,2650
|% 0,57
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.216
|3.298
|16,93
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|8,19
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,57
|