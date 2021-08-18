***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:42
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958913
BIST
11:581.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:588,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:589,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:58487,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 487,86
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AGYO
|3,74
|48.883.016
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.406.563
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|79.635.005
|% 9,86
|
|EDIP
|3,66
|44.774.370
|% 9,25
|
|VAKKO
|11,52
|107.479.961
|% 8,68
|
|VKING
|6,94
|36.005.548
|% -7,84
|
|KUTPO
|55,10
|31.618.859
|% -7,47
|
|PRZMA
|4,14
|7.154.748
|% -7,17
|
|IDGYO
|2,63
|5.935.080
|% -6,07
|
|EUHOL
|3,40
|16.978.973
|% -5,82
|
|GARAN
|9,45
|433.801.201
|% -0,11
|
|THYAO
|12,36
|353.381.341
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,59
|323.962.954
|% -0,38
|
|TUPRS
|102,70
|282.608.137
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,14
|276.952.708
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,59
|323.962.954
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,85
|91.295.696
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|433.801.201
|% -0,11
|
|VAKBN
|3,59
|163.449.919
|% 0,84
|
|HALKB
|4,89
|195.779.878
|% 1,87
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4895
|8,4921
|% 0,72
|
|Euro
|9,9566
|9,9603
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6381
|11,6964
|% 0,78
|
|Frank
|9,2541
|9,3098
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2557
|2,2670
|% 0,66
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,41
|
Seans Raporu
11:58
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