***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 13:43
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965696
BIST
14:211.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
14:218,8679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
14:2110,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0438
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
14:21496,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,55
|Açılış
|: 496,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler14:19
|MANAS
|17,29
|20.786.438
|% 9,99
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.428.279
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.808.667
|% 9,76
|
|OYLUM
|10,37
|850.516
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GEDIK
|7,48
|45.738.293
|% -7,43
|
|KTSKR
|42,38
|143.967.914
|% -7,06
|
|ORCAY
|17,90
|274.183.904
|% -6,04
|
|THYAO
|13,83
|716.260.686
|% 0,36
|
|KOZAL
|97,30
|358.494.433
|% 3,13
|
|TUPRS
|112,40
|281.743.002
|% -0,44
|
|ORCAY
|17,90
|274.183.904
|% -6,04
|
|RALYH
|6,61
|226.582.071
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,37
|177.328.942
|% 1,28
|
|THYAO
|13,83
|716.260.686
|% 0,36
|
|PEKGY
|0,96
|41.985.437
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|43.291.405
|% 1,69
|
|RALYH
|6,61
|226.582.071
|% 6,61
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8689
|8,8689
|% -0,02
|
|Euro
|10,3321
|10,3354
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9234
|11,9832
|% -0,36
|
|Frank
|9,5090
|9,5663
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3570
|2,3688
|% 0,02
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,59
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|19,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|19,07
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|9,23
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,38
|