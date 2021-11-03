***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:04
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974315
BIST
14:271.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:279,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:2711,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0862
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:27555,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,61
|Açılış
|: 555,66
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:27
|IHAAS
|5,06
|27.382.069
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.778.377
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|93.219.031
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.900.792
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,46
|163.410.697
|% 8,90
|
|CANTE
|12,92
|99.042.042
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.152.620
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.681.587
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.209.342
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.857.284
|% -9,81
|
|GARAN
|10,20
|2.928.089.799
|% 0,39
|
|THYAO
|15,46
|1.435.378.473
|% -0,19
|
|SISE
|8,75
|973.729.117
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|877.040.233
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,83
|785.494.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|674.144.331
|% -3,45
|
|GARAN
|10,20
|2.928.089.799
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,83
|785.494.068
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|266.294.286
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,11
|877.040.233
|% -4,84
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6608
|9,6657
|% 0,66
|
|Euro
|11,2027
|11,2095
|% 0,77
|
|Sterlin
|13,1570
|13,2230
|% 0,93
|
|Frank
|10,5840
|10,6478
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5740
|2,5869
|% 0,85
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,49
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,52
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|19,60
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|-1,83
|
Seans Raporu
14:27
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14:40XU030
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