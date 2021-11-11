***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 10:13
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976962
BIST
13:041.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 16,07
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:049,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0869
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:0411,4071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1092
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:04594,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 7,87
|Açılış
|: 594,21
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:04
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|109.442.307
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.904.096
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.852.905
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,29
|20.710.551
|% 7,66
|
|BASGZ
|17,29
|189.074.945
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|84.843.066
|% -9,97
|
|TURGG
|136,50
|16.847.515
|% -5,60
|
|RALYH
|7,56
|70.675.628
|% -5,14
|
|VAKFN
|6,44
|37.559.773
|% -5,01
|
|PETKM
|7,69
|2.938.219.956
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.576.683.552
|% -0,84
|
|THYAO
|18,17
|754.660.814
|% 0,22
|
|SASA
|32,70
|701.299.318
|% 2,70
|
|SISE
|9,64
|678.707.437
|% 0,73
|
|PETKM
|7,69
|2.938.219.956
|% 6,07
|
|GARAN
|10,64
|1.576.683.552
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,12
|411.832.575
|% -0,32
|
|DOHOL
|2,83
|229.064.622
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,50
|596.304.633
|% 2,60
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9240
|9,9284
|% 0,88
|
|Euro
|11,3991
|11,4071
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2546
|13,3211
|% 0,74
|
|Frank
|10,7361
|10,8008
|% 0,60
|
|Riyal
|2,6383
|2,6516
|% 0,84
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,05
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,87
|
|Cumhuriyet
|3.936
|3.996
|65,00
|
|Tam
|3.909
|4.008
|55,17
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,69
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,34
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,16
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|0,53
|