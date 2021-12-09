***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:55
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982285
BIST
13:442.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 39,50
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:4413,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0804
|Açılış
|: 13,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:4415,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0564
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:44788,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,11
|Açılış
|: 788,94
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:42
|NIBAS
|11,44
|43.717.060
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.692.804
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.170.522
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.462.423
|% -9,88
|
|SISE
|15,81
|2.914.259.996
|% 6,18
|
|KRDMD
|10,79
|2.283.815.526
|% 9,21
|
|THYAO
|21,28
|2.181.441.966
|% 4,42
|
|GARAN
|12,02
|1.753.222.716
|% 0,33
|
|ASELS
|24,78
|1.378.944.122
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,55
|785.290.608
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|924.222.661
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.283.815.526
|% 9,21
|
|SISE
|15,81
|2.914.259.996
|% 6,18
|
|GARAN
|12,02
|1.753.222.716
|% 0,33
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7626
|13,7704
|% 0,61
|
|Euro
|15,5809
|15,6053
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,1006
|18,1914
|% 0,44
|
|Frank
|14,8586
|14,9481
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6558
|3,6741
|% 0,64
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,16
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.192
|5.324
|15,35
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|7,42
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,32
|