***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 10:00
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006737
BIST
12:222.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 35,50
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:2214,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0535
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1503
En Düşük
13,9691
12:2215,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0151
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:22876,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,07
|Açılış
|: 876,33
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:22
|PKENT
|374,00
|8.311.025
|% 10,00
|
|KOZAL
|126,60
|631.388.039
|% 8,02
|
|PRKAB
|46,88
|24.275.939
|% 7,77
|
|KOZAA
|21,50
|314.892.388
|% 7,66
|
|KRSTL
|5,95
|38.817.028
|% 7,21
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,41
|41.522.174
|% -5,54
|
|KONKA
|10,68
|85.260.017
|% -3,61
|
|DOKTA
|29,06
|695.722
|% -3,13
|
|KRDMD
|13,22
|1.483.479.484
|% 2,80
|
|THYAO
|26,08
|1.224.952.771
|% 0,38
|
|ASELS
|24,30
|1.139.700.929
|% 5,84
|
|EREGL
|35,50
|872.330.350
|% 2,96
|
|KOZAL
|126,60
|631.388.039
|% 8,02
|
|KRDMD
|13,22
|1.483.479.484
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,67
|258.967.147
|% 0,55
|
|ASELS
|24,30
|1.139.700.929
|% 5,84
|
|THYAO
|26,08
|1.224.952.771
|% 0,38
|
|PETKM
|7,80
|325.855.249
|% 2,09
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1331
|14,1433
|% 0,38
|
|Euro
|15,6678
|15,7243
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,8542
|18,9488
|% 0,17
|
|Frank
|15,3117
|15,4039
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7564
|3,7753
|% 0,33
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,93
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,54
|
|Cumhuriyet
|5.830
|5.919
|15,00
|
|Tam
|5.800
|5.945
|18,76
|
|Yarım
|2.804
|2.876
|9,07
|
|Çeyrek
|1.406
|1.438
|4,54
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,71
|