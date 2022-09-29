***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:49
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066176
BIST
17:593.143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -55,15
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5918,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5918,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1501
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
17:59984,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,02
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BFREN
|1.390,40
|25.358.798
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|218.908.862
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|448.778.754
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.588.047
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.541.972
|% -9,83
|
|AVOD
|2,39
|87.591.826
|% -8,78
|
|THYAO
|68,05
|4.226.459.834
|% -1,31
|
|ASELS
|29,64
|3.862.453.506
|% 3,13
|
|YKBNK
|7,03
|2.220.422.080
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,40
|2.177.196.169
|% -6,89
|
|GARAN
|18,79
|1.999.359.715
|% -2,39
|
|SKBNK
|1,88
|1.002.686.474
|% 1,08
|
|TSKB
|2,49
|1.064.375.086
|% 6,41
|
|EKGYO
|3,75
|1.476.921.179
|% -3,10
|
|YKBNK
|7,03
|2.220.422.080
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,24
|941.411.631
|% -6,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5105
|18,5353
|% 0,09
|
|Euro
|18,1716
|18,1915
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,3376
|20,4396
|% 1,25
|
|Frank
|18,7989
|18,9121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9124
|4,9370
|% 0,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,39
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.592
|6.681
|-100,00
|
|Yarım
|3.207
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|87,40
|87,40
|-0,65
|