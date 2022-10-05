***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2022 17:36
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067578
BIST
13:013.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,62
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:0118,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:0118,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:011.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.023,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler13:01
|BAGFS
|31,90
|224.533.456
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|54.081.610
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.012.122
|% 9,97
|
|HEKTS
|69,20
|1.357.989.430
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.180.716
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|123.397.228
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.714.664
|% -9,91
|
|MMCAS
|4,75
|10.539
|% -5,00
|
|COSMO
|48,00
|491.069
|% -4,95
|
|ULUFA
|4,01
|10.601.505
|% -3,37
|
|THYAO
|84,30
|2.795.698.973
|% -0,47
|
|SASA
|88,25
|2.545.908.210
|% 3,58
|
|ASELS
|32,04
|1.607.910.219
|% 1,91
|
|HEKTS
|69,20
|1.357.989.430
|% 9,93
|
|SISE
|29,32
|1.052.273.527
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,29
|655.947.066
|% -0,23
|
|ODAS
|7,51
|689.954.703
|% 3,30
|
|YKBNK
|8,11
|673.263.108
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,81
|828.649.048
|% -0,70
|
|KRDMD
|12,79
|792.384.732
|% 0,79
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5803
|18,5868
|% 0,02
|
|Euro
|18,1999
|18,2070
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7799
|20,8841
|% 0,55
|
|Frank
|18,6828
|18,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.858
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.342
|3.379
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|0,41
|