***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:17
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070651
BIST
15:013.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,57
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
15:0118,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:0118,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:01998,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 998,36
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ERCB
|46,72
|48.304.910
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|15.427.478
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.640.525
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.434.964
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.156.530
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.991.222
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.178.612
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|197.905.138
|% -6,97
|
|THYAO
|86,00
|2.882.266.435
|% -0,17
|
|PETKM
|14,96
|2.128.153.888
|% 2,75
|
|SASA
|86,15
|2.069.803.632
|% 0,47
|
|ASELS
|32,46
|1.436.309.431
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,33
|1.234.068.710
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.234.068.710
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,74
|255.729.197
|% 1,75
|
|PETKM
|14,96
|2.128.153.888
|% 2,75
|
|ODAS
|7,90
|958.399.579
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,15
|940.048.935
|% 1,24
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5844
|% 0,04
|
|Euro
|18,0677
|18,0819
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,5325
|20,6355
|% 0,25
|
|Frank
|18,5855
|18,6975
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,03
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,72
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.716
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|-1,74
|
Seans Raporu
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