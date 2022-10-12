***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 16:12
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071175
BIST
16:123.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -34,37
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
16:1218,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:1218,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:12997,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 997,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PRKAB
|26,86
|198.164.920
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|59.061.682
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|340.895.237
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|614.337.623
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|240.223.476
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.717.873
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.717.873
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,95
|36.616.351
|% -6,73
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,25
|4.871.783.108
|% 0,89
|
|ASELS
|32,08
|2.291.457.421
|% -0,56
|
|SASA
|82,60
|2.286.499.886
|% -2,94
|
|PETKM
|14,61
|2.079.196.095
|% 0,41
|
|ISCTR
|8,28
|1.768.032.242
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.413.063.909
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,28
|1.768.032.242
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,29
|1.746.698.269
|% -0,24
|
|PETKM
|14,61
|2.079.196.095
|% 0,41
|
|AKBNK
|12,88
|1.571.551.652
|% -1,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5944
|% 0,05
|
|Euro
|18,0377
|18,0469
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,4291
|20,5316
|% 0,47
|
|Frank
|18,5741
|18,6860
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% -0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,92
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|25,00
|
|Tam
|6.739
|6.792
|24,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-0,41
|