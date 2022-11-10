***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 15:02
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079196
BIST
15:494.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 58,37
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:4918,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:4918,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1343
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:491.020,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.020,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KONKA
|46,64
|323.665.758
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|116.306.701
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.776.369
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|213.406.283
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.212.824
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|185.954.119
|% -9,74
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|VKING
|9,76
|925.296
|% -8,10
|
|THYAO
|111,60
|5.607.450.723
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,35
|3.095.384.187
|% 5,73
|
|TCELL
|32,58
|2.956.110.515
|% 1,37
|
|ASELS
|37,50
|2.632.986.506
|% -0,64
|
|ODAS
|9,93
|2.483.797.695
|% 1,43
|
|EKGYO
|5,35
|3.095.384.187
|% 5,73
|
|ODAS
|9,93
|2.483.797.695
|% 1,43
|
|YKBNK
|9,55
|1.565.633.993
|% 3,02
|
|PETKM
|14,38
|2.307.549.351
|% 1,70
|
|ISCTR
|9,18
|1.421.746.685
|% 1,32
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5939
|% 0,03
|
|Euro
|18,4841
|18,4917
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,1167
|21,2226
|% 0,47
|
|Frank
|18,7268
|18,8396
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,06
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,54
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.810
|6.860
|0,00
|
|Yarım
|3.318
|3.354
|0,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,55
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04MNDTR
Yüzde 6.03 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 031 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 1.00 ) 4, 806
-
16:03XU100
Endeks 4, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 63, 809.00 milyon TL de
-
16:03HEDEF
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 165 adet işlem
-
16:02KRONT
Yüzde 9.16 oranında artışla 88.75 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 747 adet işlem