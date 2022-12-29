***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:30
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091084
BIST
10:325.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,22
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:3218,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:3219,9208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0642
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:321.086,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.086,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TERA
|17,71
|472.397
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|71.201.927
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|13.531.869
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,07
|431.621.855
|% -7,43
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|138,90
|948.606.354
|% -0,86
|
|ENKAI
|33,14
|922.721.949
|% 3,95
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,44
|652.815.652
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,18
|521.519.304
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,18
|521.519.304
|% 0,25
|
|YKBNK
|11,82
|484.060.739
|% 1,98
|
|PETKM
|19,44
|652.815.652
|% 2,10
|
|TSKB
|4,29
|123.831.148
|% 0,70
|
|ENKAI
|33,14
|922.721.949
|% 3,95
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7087
|18,7337
|% 0,12
|
|Euro
|19,8814
|19,8968
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4250
|22,5375
|% 0,02
|
|Frank
|20,0697
|20,1906
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
|
Seans Raporu
10:31
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10:46RYGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 37 kaybederek (% -0.20 ) 4, 715
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10:44
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