***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 17:15
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180314
BIST
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17:247.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,32
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2426,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0397
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2429,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0839
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:241.676,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.676,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KLSER
|44,24
|141.689.173
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.324.331
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.520.396
|% 10,00
|
|SMRTG
|83,70
|2.776.185.961
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|744.501.818
|% 9,99
|
|AKSUE
|43,20
|210.658.545
|% -10,00
|
|EGEPO
|28,90
|61.153.980
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.240.695
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|ASTOR
|115,50
|6.967.888.556
|% 1,05
|
|THYAO
|235,20
|6.661.036.330
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|ASELS
|76,70
|4.362.441.476
|% -2,54
|
|KONTR
|247,10
|4.357.095.037
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,84
|4.829.403.309
|% 2,55
|
|YKBNK
|14,15
|4.084.372.338
|% -1,74
|
|ZOREN
|4,32
|939.432.188
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,08
|622.111.469
|% -2,53
|
|QUAGR
|7,99
|1.527.182.502
|% 6,39
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9590
|26,9633
|% 0,15
|
|Euro
|29,5350
|29,5811
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,0997
|34,2707
|% -0,19
|
|Frank
|30,6512
|30,8358
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1667
|7,2026
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.958
|11.045
|-37,00
|
|Yarım
|5.483
|5.548
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,66
|
Seans Raporu
17:23
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17:37ULAS
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17:36XU030
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17:36XU100
Endeks 7, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 126, 926.00 milyon TL de
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17:36PRDGS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 060, 203 adet işlem
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17:35ULAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 487 adet işlem