***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2023 15:50
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193190
BIST
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17:168.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,74
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1626,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1628,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1085
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:161.665,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.512.250.883
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.332,50
|451.719.287
|% -7,80
|
|ENERY
|207,00
|6.765.626.766
|% 0,24
|
|THYAO
|245,30
|5.640.984.228
|% 0,29
|
|KOZAL
|30,94
|4.744.538.770
|% 1,91
|
|ASELS
|43,26
|4.708.892.036
|% 3,00
|
|ISCTR
|24,80
|4.497.735.369
|% 0,98
|
|ZOREN
|5,06
|2.381.723.609
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,52
|2.503.791.502
|% -0,83
|
|GSDHO
|4,88
|1.236.412.826
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,29
|3.203.292.740
|% 0,29
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8517
|% 0,19
|
|Euro
|28,8149
|28,8311
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4888
|33,6567
|% 0,46
|
|Frank
|30,0384
|30,2194
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1366
|7,1724
|% 0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|10,07
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.063
|11.173
|64,00
|
|Yarım
|5.549
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|0,16
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|0,56
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
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17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 8, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 114, 260.00 milyon TL de
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17:27USAK
Yüzde 7.69 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 258, 052 adet işlem
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem