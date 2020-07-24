***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 14:13
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
A - 1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağ.Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861601
BIST
15:28118.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -150,21
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:286,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:287,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:28416,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,64
|Açılış
|: 416,82
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.376.626
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.567.287
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.384.610
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.370.233
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.455.530.650
|% 3,33
|
|ASELS
|35,24
|1.376.449.144
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|795.538.809
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,36
|507.437.622
|% 2,83
|
|ALKIM
|14,83
|489.268.964
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,33
|795.538.809
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.455.530.650
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,36
|507.437.622
|% 2,83
|
|TSKB
|1,25
|131.749.920
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,38
|194.670.180
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7084
|8,7520
|% 0,21
|
|Frank
|7,3788
|7,4232
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.740
|16,00
|
|Tam
|2.799
|2.813
|18,40
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
|
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