***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıA/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 YILISeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.09.2020Tescil Tarihi16.09.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.09.2020 TARİHLİ 10161 SAYILI TİC.SİCİL GAZETESİAçıklamalarŞirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,2020 yılına ait bağımsız denetim firması olarakA/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.09.2020 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875898BIST