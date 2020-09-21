***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.09.2020 14:24
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
A/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 YILI
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.09.2020
Tescil Tarihi
16.09.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.09.2020 TARİHLİ 10161 SAYILI TİC.SİCİL GAZETESİ
Açıklamalar
Şirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,
2020 yılına ait bağımsız denetim firması olarak
A/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.09.2020 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875898
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.086
18:057,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,6620
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|Önceki Kapanış
|: 7,5970
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7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,9800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,26
En Yüksek
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|Açılış
|: 467,26
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|: 473,93
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476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6176
|7,6259
|% 0,93
|
|Euro
|8,9560
|8,9650
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7249
|9,7737
|% -0,05
|
|Frank
|8,2960
|8,3460
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0284
|2,0386
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-45,52
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|-1,65
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Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
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