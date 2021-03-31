***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 14:02
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922117
BIST
15:231.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:238,2756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:239,7469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7154
15:23447,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,46
|Açılış
|: 447,87
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
447,63
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TGSAS
|17,93
|21.151.065
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|11.898.742
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.338.920
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.707.376
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|160.232.184
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,21
|8.758.987
|% -5,65
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|218.949.771
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,92
|161.135.514
|% -0,52
|
|ULUUN
|14,80
|160.232.184
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,98
|145.073.996
|% -2,44
|
|HDFGS
|5,25
|140.963.201
|% 5,00
|
|ODAS
|3,51
|218.949.771
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|45.899.113
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,25
|140.963.201
|% 5,00
|
|OSTIM
|2,87
|70.821.588
|% -2,38
|
|AVOD
|8,23
|131.290.479
|% -3,52
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2697
|8,2731
|% -0,60
|
|Euro
|9,7219
|9,7482
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,3813
|11,4384
|% -0,28
|
|Frank
|8,7506
|8,8033
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% -0,46
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,45
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|