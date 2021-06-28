***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2021 16:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
seçilmesine 28.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944498
BIST
16:531.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,28
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:538,7185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6974
16:5310,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0606
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
16:53498,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,34
|Açılış
|: 498,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ATATP
|26,40
|47.890.213
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.238.435
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.776.022
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.846.417
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.119.899
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.952.615
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.849.869
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|905.531.231
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,95
|795.908.249
|% -4,88
|
|THYAO
|14,02
|738.920.133
|% -1,82
|
|SASA
|29,06
|505.053.964
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,68
|437.764.216
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|795.908.249
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|368.351.878
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|905.531.231
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,34
|368.420.875
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,08
|71.426.339
|% -1,82
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7145
|8,7185
|% -0,52
|
|Euro
|10,3945
|10,4059
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,0887
|12,1493
|% -0,36
|
|Frank
|9,4507
|9,5076
|% -0,69
|
|Riyal
|2,3201
|2,3317
|% -0,42
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,15
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-15,03
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-7,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,45
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:04DOBUR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 13.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 686 adet işlem
-
17:03BJKAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 231, 395 adet işlem
-
17:02PGSUS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 74.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 177 adet işlem
-
16:59RAYSG
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 100 adet işlem
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, ERBOS, YAPRK, KUTPO, TKURU, ATATP, TACTR, VANGD, YESIL, SELVA