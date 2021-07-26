***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2021 17:39
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2021
Tescil Tarihi
16.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.07.2021 TARİHLİ 10371 SAYILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,
2021 yılına ait bağımsız denetim firması olarak
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2021 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951821
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
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|Önceki Kapanış
|: 1.352
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1.363
En Düşük
1.346
18:058,5548
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
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8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0469
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
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10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,04
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 495,04
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|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5531
|8,5548
|% 0,07
|
|Euro
|10,1071
|10,1145
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7993
|11,8585
|% 0,67
|
|Frank
|9,3062
|9,3623
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,46
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-0,13
|