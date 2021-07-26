***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.06.2021Tescil Tarihi16.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.07.2021 TARİHLİ 10371 SAYILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİAçıklamalarŞirketimizin 28.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,2021 yılına ait bağımsız denetim firması olarakGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.07.2021 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951821BIST