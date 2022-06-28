***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.06.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar6102 sayılı ve T.T.K 6362 sayılı S.P.K uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi nedeni ile bu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaaliyetleri yürütmek üzere Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş nin seçilmesine 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039723BIST