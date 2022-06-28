***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2022 16:23
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı ve T.T.K 6362 sayılı S.P.K uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi nedeni ile bu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaaliyetleri yürütmek üzere Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş nin seçilmesine 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039723
BIST
16:132.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,46
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:1316,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1256
|Açılış
|: 16,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:1317,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:13976,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,23
|Açılış
|: 976,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.868.491
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.488.842
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,92
|6.733.253
|% 9,81
|
|OYAYO
|8,53
|7.346.424
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SEKUR
|15,55
|94.044.140
|% -6,83
|
|BOSSA
|56,05
|12.392.888
|% -5,00
|
|ESEN
|32,88
|81.892.707
|% -4,64
|
|THYAO
|48,90
|3.825.439.817
|% -1,33
|
|SISE
|21,84
|1.233.751.487
|% 0,83
|
|EREGL
|27,78
|1.089.583.922
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,38
|1.012.455.944
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,97
|876.028.066
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|785.641.017
|% -1,72
|
|ODAS
|3,15
|499.692.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|382.618.726
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|304.912.833
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|731.479.100
|% -0,47
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6231
|16,6515
|% 0,76
|
|Euro
|17,5163
|17,5453
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2873
|20,3890
|% 0,35
|
|Frank
|17,3196
|17,4239
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4276
|4,4498
|% 0,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.502
|6.602
|10,00
|
|Yarım
|3.192
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,12
|