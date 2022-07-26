***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28/06/2022Tescil Tarihi21/07/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25/07/2022 TARİH ,10624 SAYI 524 SAYFA TİCARET SİCİL GAZETESİAçıklamalarŞirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,2022 yılına ait bağımsız denetim firması olarakGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.07.2022 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047755BIST