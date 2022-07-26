***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2022 15:30
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve Y.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28/06/2022
Tescil Tarihi
21/07/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25/07/2022 TARİH ,10624 SAYI 524 SAYFA TİCARET SİCİL GAZETESİ
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,
2022 yılına ait bağımsız denetim firması olarak
GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.07.2022 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047755
BIST
16:492.541
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992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KAPLM
|64,90
|19.527.275
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.726
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.231.004
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.866.733
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.120.122
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
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|UFUK
|84,80
|3.603.972
|% -5,20
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|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
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|ESCAR
|53,40
|16.056.470
|% -4,39
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|THYAO
|49,30
|3.239.372.213
|% -0,48
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|EKGYO
|3,23
|1.508.365.477
|% 1,89
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|GARAN
|15,12
|1.010.390.416
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,74
|975.290.978
|% -1,46
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|SISE
|21,02
|881.960.309
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,23
|1.508.365.477
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|501.478.215
|% 6,04
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|TSKB
|2,47
|513.407.201
|% 1,65
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|YKBNK
|4,74
|975.290.978
|% -1,46
|
|ODAS
|3,75
|490.051.331
|% -1,06
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|16:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8510
|17,8570
|% 0,48
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|Euro
|18,1122
|18,1421
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,3762
|21,4834
|% 0,09
|
|Frank
|18,4580
|18,5692
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7382
|4,7620
|% 0,45
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.720
|1.721
|0,56
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.655
|6.717
|1,00
|
|Yarım
|3.243
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,13
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|B. Petrol
|102
|102
|1,60
|