***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin genel kurulda kabul edilen Bilgilendirme Politikası ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944629BIST