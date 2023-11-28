***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 16:15
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Tarafından Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Spk Onayı Bildirimi Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İz-san Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler İz-san Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 5.400.000
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 5.400.000
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 59.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 1.312.500 0 0 0 0 0 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 57.750.000 0 0 0 0 0 0
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
Ek Açıklamalar
27.11.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/75 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan, 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 17.309.059,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Duyurusuyla kurul onay alınmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 4 - Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 3 - 30062023_verili_Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 2 - 2023_15_Bölünme YK karari.pdf - Diğer
EK: 4 5 - SPK Başvuru Yazısı.pdf - Diğer
EK: 5 Duyuru İmzalı metin.pdf - Duyuru Metni
EK: 6 Spk Onay Yazısı.pdf - Diğer
EK: 7 İZSAN A.Ş. - ACILIS BİLANCOSU.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220569
BIST