***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Tarafından Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Spk Onayı Bildirimi Hk.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İz-san Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler İz-san Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 5.400.000Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 5.400.000Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilDenkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 59.062.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 1.312.500 0 0 0 0 0 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 57.750.000 0 0 0 0 0 0Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.11.2023SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023Ek Açıklamalar27.11.2023 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/75 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzereİzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan, 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 17.309.059,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Duyurusuyla kurul onay alınmıştır.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 4 - Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 3 - 30062023_verili_Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 2 - 2023_15_Bölünme YK karari.pdf - DiğerEK: 4 5 - SPK Başvuru Yazısı.pdf - DiğerEK: 5 Duyuru İmzalı metin.pdf - Duyuru MetniEK: 6 Spk Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 7 İZSAN A.Ş. - ACILIS BİLANCOSU.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220569BIST