***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
02.09.2022 15:09
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %250,00 oranında Bedelli Sermaye Artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan Şirketimiz esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/08/2022 02/09/2022 10652
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059630
BIST
15:083.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 45,14
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
15:0818,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:0818,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1027
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
15:08999,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,95
|Açılış
|: 999,58
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:08
|OYYAT
|25,30
|19.701.933
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.717.371
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.576.802
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|46.995.424
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.336.929
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.180.667
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,52
|80.943.021
|% -6,06
|
|OSMEN
|31,90
|7.468.460
|% -5,06
|
|PENTA
|392,70
|56.855.466
|% -5,01
|
|CEMAS
|1,37
|68.879.309
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,74
|4.395.971.623
|% 7,51
|
|THYAO
|71,30
|3.031.348.749
|% 0,28
|
|YKBNK
|7,38
|2.768.928.214
|% -2,51
|
|HALKB
|8,84
|2.429.352.920
|% 3,76
|
|GARAN
|23,00
|2.009.896.768
|% 1,23
|
|YKBNK
|7,38
|2.768.928.214
|% -2,51
|
|AKBNK
|12,74
|4.395.971.623
|% 7,51
|
|HALKB
|8,84
|2.429.352.920
|% 3,76
|
|EKGYO
|4,04
|1.067.965.095
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,99
|1.812.210.889
|% 4,31
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2028
|18,2400
|% 0,24
|
|Euro
|18,2045
|18,2075
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,0007
|21,1060
|% 0,31
|
|Frank
|18,4464
|18,5575
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8330
|4,8572
|% 0,15
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,55
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|44,00
|
|Tam
|6.732
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.280
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|1,50
|