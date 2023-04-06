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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

06.04.2023 18:23
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İzmir Ticaret Sicili tarafından 05.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Ana Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/04/2023 05/04/2023 10805



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132810


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