***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.03.2020 18:35
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi faaliyet raporumuz pdf formatında ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826452
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0649
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,70
|Açılış
|: 327,07
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9210
|7,9607
|% -1,42
|
|Frank
|6,5563
|6,5958
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6333
|1,6415
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,40
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|