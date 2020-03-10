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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

10.03.2020 18:35
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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

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Açıklamalar

Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi faaliyet raporumuz pdf formatında ektedir.    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826452


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YONGA 11,00 38.957 % 10,00  
YBTAS 4.906,10 237.380 % 10,00  
ARTI 0,90 94.979 % 9,76  
DOKTA 23,98 26.131.082 % 8,02  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9210 7,9607 % -1,42  
Frank 6,5563 6,5958 % -0,83  
Riyal 1,6333 1,6415 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 -26,40  
Altın Gr. 327 327 -4,59  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,87 16,90 -0,13  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,02  
B. Petrol 36,48 36,48 2,12  
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