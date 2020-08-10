***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz İzmir Fırça San.A.Ş nin01.01.2020-30.06.2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867676BIST