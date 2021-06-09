***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı 1. Üç Aylık Dönem Faaliyet Raporumuz pdf formatında Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941499BIST