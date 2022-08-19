***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2022 18:14
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2022 Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057205
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0502
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1785
18:051.018,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.018,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|2.636.703
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|ALMAD
|3,13
|13.710.580
|% -6,01
|
|SEGYO
|1,26
|184.350.691
|% -5,97
|
|PGSUS
|213,40
|614.516.499
|% -1,84
|
|AZTEK
|14,49
|460.210.301
|% 9,94
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|BERA
|17,07
|383.095.272
|% 4,15
|
|OYAKC
|14,11
|383.046.760
|% 1,36
|
|SEGYO
|1,26
|184.350.691
|% -5,97
|
|MOBTL
|2,06
|121.363.626
|% -3,29
|
|PSGYO
|4,00
|224.539.089
|% 2,30
|
|IHLGM
|0,82
|45.652.681
|% 1,23
|
|DGNMO
|3,14
|157.746.925
|% 3,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0967
|18,1067
|% 0,15
|
|Euro
|18,1938
|18,2108
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,3021
|21,4090
|% -0,89
|
|Frank
|18,7936
|18,9069
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8069
|4,8310
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-9,57
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.826
|6.898
|-39,00
|
|Yarım
|3.326
|3.372
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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