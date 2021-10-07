***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıİZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRULO ÜRETİMİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.10.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı150.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,67 TLToplam Tutar1.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 66Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 66Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,35İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 1,96Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLUPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKEMAL YANIKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPAAZARLIK USLÜ İLE BELİRLENMİŞTİR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞİRKETİMİZİN 07.10.2021 TARİHİNDEKİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ,% 51 ORANINDA BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN İZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş. ' NİN SERMAYESİNİN % 15 İNE KARŞILIK GELEN 150.000 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSESİ KEMAL YANIK TAN 1.000.000.TL YE SATIN ALINMIŞ OLUP SÖZ KONUSU BAĞLI ORTAKLIKTAKİ PAYIMIZ % 66 ORANINA YÜKSELMİŞTİR.SAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968181BIST