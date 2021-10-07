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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.10.2021 18:55



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
RULO ÜRETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
150.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,67 TL
Toplam Tutar
1.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 66
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 66
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,35
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 1,96
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
KEMAL YANIK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
PAAZARLIK USLÜ İLE BELİRLENMİŞTİR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

ŞİRKETİMİZİN 07.10.2021 TARİHİNDEKİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ,
% 51 ORANINDA BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN İZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş. ' NİN SERMAYESİNİN % 15 İNE KARŞILIK GELEN 150.000 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSESİ KEMAL YANIK TAN 1.000.000.TL YE SATIN ALINMIŞ OLUP SÖZ KONUSU BAĞLI ORTAKLIKTAKİ PAYIMIZ  % 66 ORANINA YÜKSELMİŞTİR.
SAYGILARIMIZLA





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968181


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ROYAL 3,30 1.037.970 % 10,00  
YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
OZBAL 16,61 45.141.673 % 10,00  
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Frank 9,5302 9,5876 % 0,01  
Riyal 2,3617 2,3736 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 -5,26  
Altın Gr. 502 502 -0,80  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,01  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,00  
B. Petrol 82,11 82,11 1,03  
Seans Raporu 18:05
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