***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
07.10.2021 18:55
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
RULO ÜRETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
150.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,67 TL
Toplam Tutar
1.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 66
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 66
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,35
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 1,96
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
KEMAL YANIK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
PAAZARLIK USLÜ İLE BELİRLENMİŞTİR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZİN 07.10.2021 TARİHİNDEKİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ,
% 51 ORANINDA BAĞLI ORTAKLIĞI OLAN İZMİR RULO SAN.TİC.A.Ş. ' NİN SERMAYESİNİN % 15 İNE KARŞILIK GELEN 150.000 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSESİ KEMAL YANIK TAN 1.000.000.TL YE SATIN ALINMIŞ OLUP SÖZ KONUSU BAĞLI ORTAKLIKTAKİ PAYIMIZ % 66 ORANINA YÜKSELMİŞTİR.
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968181
BIST