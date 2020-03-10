***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 -197.239 1.772.436 -338.048 356.909 50.981 585.969 19.503.922 153.483 19.657.405Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-15.615 -15.615 958 -14.657Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler197.239 -139.828 528.758 -585.969 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-2.689.504 -218.271 -5.289 -223.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.377 -34.377 -34.377Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 0 0 0 0 0 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 0 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.896 -2.896 -2.765 -5.661Düzeltmelerden Sonraki Tutar-2.689.913 2.689.504 0Transferler409 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)541.789 230.394 -31.361 199.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-226.571 -226.571 -226.571Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.268.158 2.697.885Dönem Karı (Zararı)510.428 -2.694.792Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)510.428 -2.694.792Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.824.869 5.149.392Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler327.439 578.683Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.415.909 -483.466Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.518.076 -483.466Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-102.167 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler159.377 99.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler159.377 99.290Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler379.277 -211.202Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler379.277 -211.202Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.441.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-965.361 -293.409Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler17.652Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.508.228 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-865.930 463.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.745.075 -1.032.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-501.943 290.108Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler836.060 -1.046.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.344 474.343Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.060.519 209.111Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24.600 67.828Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.095 936.006Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-584.726 670.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.116 -104.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.116 -104.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.469.367 2.918.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-237.648 -67.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)36.439 -152.561YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-239.904 -1.146.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.988Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-239.904 -1.165.029Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-189.904 -1.165.029Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.786.921 -5.841.749Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-278.693 -5.841.749Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-278.693 -5.841.749Ödenen Faiz-2.782.149Alınan Faiz273.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.241.333 -4.289.905NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.241.333 -4.289.905DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.560 4.480.465DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.431.893 190.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.431.893 190.560Ticari Alacaklar8 15.869.165 18.072.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar630.002 442.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.239.163 17.630.036Diğer Alacaklar9 643.959 142.016İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar382.710 47.725İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar261.249 94.291Stoklar10 20.511.728 21.245.621Peşin Ödenmiş Giderler11 1.060.080 1.054.736İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.060.080 1.054.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 0 79.613Diğer Dönen Varlıklar12 189.628 171.512İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar189.628 171.512ARA TOPLAM40.706.453 40.956.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.706.453 40.956.224DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar384.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar384.201Maddi Duran Varlıklar13 3.109.264 3.237.752Tesis, Makine ve Cihazlar2.573.404 2.927.888Taşıtlar441.585 208.058Mobilya ve Demirbaşlar43.189 65.313Özel Maliyetler51.086 36.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 42.710 1.757Diğer Haklar42.710 1.757Ertelenmiş Vergi Varlığı29 1.408.119 267.067TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.944.294 3.506.576TOPLAM VARLIKLAR45.650.747 44.462.800KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 3.806.323 6.829.299İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.806.323 6.829.299Banka Kredileri3.806.323 6.829.299Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 7.579.574 4.915.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.579.574 4.915.890Banka Kredileri7.579.574 4.915.890Ticari Borçlar8 4.899.018 3.550.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar713.581 78.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.185.437 3.472.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 150.866 126.266Diğer Borçlar9 1.160.583 1.092.488İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.044.527 937.899İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar116.056 154.589Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.182.239 4.766.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.182.239 4.766.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 230ARA TOPLAM21.778.833 21.281.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.778.833 21.281.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.950.096 5.869.497İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.950.096 5.869.497Banka Kredileri5.950.096 5.869.497Uzun Vadeli Karşılıklar19 730.044 398.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar730.044 398.023TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.680.140 6.267.520TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.458.973 27.549.222ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.076.748 16.764.426Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları397.914 397.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.173.440 1.400.011Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.173.440 1.400.011Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 1.772.436 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -598.996 -372.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 217.490 217.081Yasal Yedekler217.490 217.081Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.128.885 563.924Net Dönem Karı veya Zararı541.789 -2.689.504Kontrol Gücü Olmayan Paylar115.026 149.152TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.191.774 16.913.578TOPLAM KAYNAKLAR45.650.747 44.462.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 37.526.176 34.161.864Satışların Maliyeti23 -27.388.702 -25.874.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.137.474 8.287.774BRÜT KAR (ZARAR)10.137.474 8.287.774Genel Yönetim Giderleri25 -2.485.778 -1.890.214Pazarlama Giderleri25 -3.027.574 -3.039.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.961.072 3.800.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -4.486.126 -8.961.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.099.068 -1.803.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.309FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.099.068 -1.770.836Finansman Gelirleri28 273.921 549.171Finansman Giderleri28 -2.827.922 -1.766.537SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-454.933 -2.988.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri965.361 293.410Dönem Vergi (Gideri) Geliri-37.743 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.003.104 293.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)510.428 -2.694.792DÖNEM KARI (ZARARI)510.428 -2.694.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.361 -5.289Ana Ortaklık Payları541.789 -2.689.503Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-226.571 -34.377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -364.519 -44.072Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler137.948 9.695Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 137.948 9.695Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-226.571 -34.377TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)283.857 -2.729.169Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.361 -5.289Ana Ortaklık Payları315.218 -2.723.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826449BIST