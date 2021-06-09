***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.787 17.076.746 17.076.746Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-1.965.885 -1.965.885 -1.965.885Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler541.787 -541.787 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.046.223 1.046.223 -203.754 842.469Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.636 -72.636 -72.636Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-1 -1 -1Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler172.590 2.238.568 -2.411.158 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)583.640 583.640 -210.195 373.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.499 -52.499 -52.499Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -810.359 392.326 636.254 583.640 19.847.211 -210.195 19.637.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.596.510 -1.404.389Dönem Karı (Zararı)577.198 980.262Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)577.198 980.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler398.127 -1.643.053Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler411.201 402.746Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.136 24.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler77.136 24.769Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-72.137 -134.259Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-18.073 -1.936.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.621.185 -741.598Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)616.999 -348.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.912.983 2.621.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.912.983 2.621.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.483İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.483Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler675.761 520.139Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.265.144 710.497Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.723.816 -346.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.723.816 -346.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)115.555 250.225Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.737.838 -249.883İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.737.838 -249.883Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-239.085 -3.802.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.428 -74.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)168.428 -74.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.596.510 -1.404.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.293.409 261.668Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.293.409 261.668Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.293.409 -20.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.004.600 1.770.795Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.176.477 20.096.900Kredilerden Nakit Girişleri22.176.477 20.096.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.837.147 -17.951.168Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.837.147 -17.951.168Ödenen Faiz-334.730 -374.937YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.307.701 628.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.307.701 628.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.394 2.431.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.572.095 3.059.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.572.095 264.394Finansal Yatırımlar15 6.092.001 6.709.000Ticari Alacaklar25.319.818 20.834.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 570.441 825.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 24.749.377 20.009.289Diğer Alacaklar799.337 644.597İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 532.710 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 266.627 261.887Stoklar10 20.986.399 21.662.160Peşin Ödenmiş Giderler11 5.178.584 2.913.440Diğer Dönen Varlıklar12 294.573 463.001ARA TOPLAM60.242.807 53.491.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.242.807 53.491.503DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar571.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 571.924Maddi Duran Varlıklar13 14.420.469 3.511.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 124.939 152.089Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.939 152.089Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.411.883 1.324.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.957.291 5.560.062TOPLAM VARLIKLAR76.200.098 59.051.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 25.653.181 12.416.344Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 337.693 7.837.266Diğer Finansal Yükümlülükler2.136.161 2.539.870Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler17 2.136.161 2.539.870Ticari Borçlar17.140.195 6.416.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 17.140.195 6.416.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 176.548 60.993Diğer Borçlar1.737.494 284.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.686.089 245.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 51.405 38.640Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.177.743 5.416.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.177.743 5.416.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 210.528 228.600ARA TOPLAM52.569.543 35.200.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.569.543 35.200.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 2.425.518 3.754.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.425.518 3.754.473Banka Kredileri2.425.518 3.754.473Diğer Borçlar439.380İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 439.380Uzun Vadeli Karşılıklar1.128.641 984.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.128.641 984.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.993.539 4.738.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.563.082 39.939.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.847.211 19.316.071Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları20 397.914 397.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)962.077 1.014.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 962.077 1.014.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.772.436 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-810.359 -757.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 392.326 219.736Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları636.254 -1.602.313Net Dönem Karı veya Zararı583.640 2.411.158Kontrol Gücü Olmayan Paylar-210.195 -203.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.637.016 19.112.317TOPLAM KAYNAKLAR76.200.098 59.051.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 18.075.698 11.822.208Satışların Maliyeti22 -13.985.808 -8.506.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.089.890 3.315.551BRÜT KAR (ZARAR)4.089.890 3.315.551Genel Yönetim Giderleri23 -772.814 -728.339Pazarlama Giderleri23 -1.158.549 -745.807Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.615.979 114.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -275.961 -8.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.498.545 1.947.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.498.545 1.947.413Finansman Gelirleri25 512.938 109.158Finansman Giderleri25 -3.295.820 -1.209.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)715.663 846.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-138.465 133.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri-210.602 -671Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri72.137 134.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)577.198 980.262DÖNEM KARI (ZARARI)577.198 980.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.442 -65.961Ana Ortaklık Payları583.640 1.046.223Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.499 -72.636Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.307 -93.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.808 20.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.808 20.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.499 -72.636TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)524.699 907.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.442 -65.961Ana Ortaklık Payları531.141 973.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941498BIST