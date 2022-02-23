***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774Diğer Düzeltmeler-329 -329Transferler2.246 539.543 -541.789 0 0 0Dönem Karı (Zararı)2.411.158 2.411.158 -318.451 2.092.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.864 -158.864 -158.864Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-12.971 -12.971 -12.971Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Transferler173.285 2.237.873 -2.411.158Dönem Karı (Zararı)4.763.460 4.763.460 4.763.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.058.291 -105.436 2.952.855 2.952.855Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-109.057 -109.057 -109.057Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler335.575 335.575Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 4.830.727 -863.296 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.661.500 -7.583.131Dönem Karı (Zararı)4.862.477 2.092.707Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.862.477 2.092.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.297.787 3.607.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.122.039 635.161Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.574.091 -517.368Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.574.091 -517.368Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler342.335 100.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler342.335 100.667Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.474.958 19.215Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.220.380 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.695.338 19.215Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14.360.407Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-109.057Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-109.057Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 719.444Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler236.558 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.649.941Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-555.362İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.291.260 -12.822.394Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.709.000 -6.709.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.979.560 -4.350.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.979.560 -4.350.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler178.423 -363.879İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)178.423 -363.879Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.240.887 -1.150.432Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.417.162 -1.853.360Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.867.832 1.609.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.867.832 1.609.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)219.779 -89.873Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler437.011 1.234.589Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)437.011 1.234.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.934.304 -876.286İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.934.304 -876.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-273.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-273.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.869.004 -7.122.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-275.794 -84.120Vergi İadeleri (Ödemeleri)68.290 -376.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.854.483 -1.129.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.294Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.294Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.912.774 -1.183.332Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.912.774 -1.055.532Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127.800Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.058.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.079.434 6.544.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.432.397 9.211.960Kredilerden Nakit Girişleri45.432.397 9.211.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.671.924Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.671.924Ödenen Faiz-1.839.907 -5.500.873Alınan Faiz2.833.583YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)727.583 -2.167.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)727.583 -2.167.499DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.394 2.431.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ991.977 264.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 991.977 264.394Finansal Yatırımlar0 6.709.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar15 0 6.709.000Ticari Alacaklar35.681.647 20.834.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 125.199 825.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 35.556.448 20.009.289Diğer Alacaklar679.752 644.597İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 679.752 261.887Stoklar10 33.903.047 21.662.160Peşin Ödenmiş Giderler5.330.602 2.913.440İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.330.602 2.913.440Diğer Dönen Varlıklar249.423 463.001İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 249.423 463.001ARA TOPLAM76.836.448 53.491.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.836.448 53.491.503DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar763.700 571.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 763.700 571.924Maddi Duran Varlıklar13 18.283.944 3.511.111Arazi ve Arsalar11.743.238Tesis, Makine ve Cihazlar5.112.748 2.188.624Taşıtlar584.928 580.199Mobilya ve Demirbaşlar95.108 32.221Özel Maliyetler373.103 205.350Yapılmakta Olan Yatırımlar374.819 504.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 169.991 152.089İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar169.991 152.089Ertelenmiş Vergi Varlığı28 933.193 1.324.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.150.828 5.560.062TOPLAM VARLIKLAR96.987.276 59.051.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.126.728 12.416.344İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.126.728 12.416.344Banka Kredileri17 32.126.728 12.416.344Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.729.338 7.837.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.729.338 7.837.266Banka Kredileri17 4.729.338 7.837.266Diğer Finansal Yükümlülükler0 2.539.870Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler17 0 2.539.870Ticari Borçlar10.881.076 6.416.379İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 186.301 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 10.694.775 6.416.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 280.772 60.993Diğer Borçlar8.822.739 284.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.822.739 245.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 38.640Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.462.094 5.416.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.462.094 5.416.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 296.890 228.600ARA TOPLAM62.599.637 35.200.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.599.637 35.200.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.153.059 3.754.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.153.059 3.754.473Banka Kredileri17 2.153.059 3.754.473Ticari Borçlar3.627.393 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.627.393 0Diğer Borçlar395.862 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 395.862 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.156.175 984.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.156.175 984.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.332.489 4.738.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.932.126 39.939.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.923.329 19.316.071Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları20 397.914 397.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.967.431 1.014.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.967.431 1.014.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 4.830.727 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -863.296 -757.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler393.021 219.736Yasal Yedekler20 393.021 219.736Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları526.503 -1.602.313Net Dönem Karı veya Zararı4.763.460 2.411.158Kontrol Gücü Olmayan Paylar821 -203.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.055.150 19.112.317TOPLAM KAYNAKLAR96.987.276 59.051.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 93.722.375 51.071.008Satışların Maliyeti22 -62.319.150 -39.687.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.403.225 11.383.716BRÜT KAR (ZARAR)31.403.225 11.383.716Genel Yönetim Giderleri24 -3.401.963 -1.953.781Pazarlama Giderleri24 -5.332.576 -3.922.132Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -132.824Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 11.565.276 2.152.083Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -8.437.426 -2.021.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.663.712 5.638.525Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 172.770 17.349Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -850.000 -142.499FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.986.482 5.513.375Finansman Gelirleri26 1.024.020 2.833.583Finansman Giderleri26 -19.201.318 -5.534.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.809.184 2.812.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.946.707 -719.444Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.519.816 -591.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -426.891 -127.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.862.477 2.092.707DÖNEM KARI (ZARARI)4.862.477 2.092.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.017 -318.451Ana Ortaklık Payları4.763.460 2.411.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.952.855 -158.864Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.058.291 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-105.436 -158.864Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.952.855 -158.864TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.815.332 1.933.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.017 -318.451Ana Ortaklık Payları7.716.315 2.252.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003812BIST