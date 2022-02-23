***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 18:15
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774
Diğer Düzeltmeler
-329 -329
Transferler
2.246 539.543 -541.789 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.411.158 2.411.158 -318.451 2.092.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.864 -158.864 -158.864
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.971 -12.971 -12.971
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Transferler
173.285 2.237.873 -2.411.158
Dönem Karı (Zararı)
4.763.460 4.763.460 4.763.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.058.291 -105.436 2.952.855 2.952.855
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-109.057 -109.057 -109.057
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
335.575 335.575
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 4.830.727 -863.296 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.661.500 -7.583.131
Dönem Karı (Zararı)
4.862.477 2.092.707
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.862.477 2.092.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.297.787 3.607.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.122.039 635.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.574.091 -517.368
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.574.091 -517.368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
342.335 100.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
342.335 100.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.474.958 19.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.220.380 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.695.338 19.215
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.360.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-109.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-109.057
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 719.444
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
236.558 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.649.941
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-555.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.291.260 -12.822.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.709.000 -6.709.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.979.560 -4.350.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.979.560 -4.350.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
178.423 -363.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
178.423 -363.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.240.887 -1.150.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.417.162 -1.853.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.867.832 1.609.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.867.832 1.609.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
219.779 -89.873
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
437.011 1.234.589
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
437.011 1.234.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.934.304 -876.286
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.934.304 -876.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-273.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.869.004 -7.122.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-275.794 -84.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
68.290 -376.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.854.483 -1.129.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.294
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.912.774 -1.183.332
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.912.774 -1.055.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.800
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.058.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.079.434 6.544.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.432.397 9.211.960
Kredilerden Nakit Girişleri
45.432.397 9.211.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.671.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.671.924
Ödenen Faiz
-1.839.907 -5.500.873
Alınan Faiz
2.833.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
727.583 -2.167.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
727.583 -2.167.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.394 2.431.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
991.977 264.394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 991.977 264.394
Finansal Yatırımlar
0 6.709.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
15 0 6.709.000
Ticari Alacaklar
35.681.647 20.834.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 125.199 825.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 35.556.448 20.009.289
Diğer Alacaklar
679.752 644.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 679.752 261.887
Stoklar
10 33.903.047 21.662.160
Peşin Ödenmiş Giderler
5.330.602 2.913.440
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.330.602 2.913.440
Diğer Dönen Varlıklar
249.423 463.001
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 249.423 463.001
ARA TOPLAM
76.836.448 53.491.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.836.448 53.491.503
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
763.700 571.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 763.700 571.924
Maddi Duran Varlıklar
13 18.283.944 3.511.111
Arazi ve Arsalar
11.743.238
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.112.748 2.188.624
Taşıtlar
584.928 580.199
Mobilya ve Demirbaşlar
95.108 32.221
Özel Maliyetler
373.103 205.350
Yapılmakta Olan Yatırımlar
374.819 504.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 169.991 152.089
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
169.991 152.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 933.193 1.324.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.150.828 5.560.062
TOPLAM VARLIKLAR
96.987.276 59.051.565
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.126.728 12.416.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.126.728 12.416.344
Banka Kredileri
17 32.126.728 12.416.344
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.729.338 7.837.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.729.338 7.837.266
Banka Kredileri
17 4.729.338 7.837.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 2.539.870
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
17 0 2.539.870
Ticari Borçlar
10.881.076 6.416.379
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 186.301 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.694.775 6.416.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 280.772 60.993
Diğer Borçlar
8.822.739 284.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.822.739 245.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 38.640
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.462.094 5.416.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.462.094 5.416.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 296.890 228.600
ARA TOPLAM
62.599.637 35.200.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.599.637 35.200.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.153.059 3.754.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.153.059 3.754.473
Banka Kredileri
17 2.153.059 3.754.473
Ticari Borçlar
3.627.393 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.627.393 0
Diğer Borçlar
395.862 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 395.862 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.156.175 984.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.156.175 984.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.332.489 4.738.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.932.126 39.939.248
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.923.329 19.316.071
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 397.914 397.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.967.431 1.014.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.967.431 1.014.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 4.830.727 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -863.296 -757.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
393.021 219.736
Yasal Yedekler
20 393.021 219.736
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
526.503 -1.602.313
Net Dönem Karı veya Zararı
4.763.460 2.411.158
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
821 -203.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.055.150 19.112.317
TOPLAM KAYNAKLAR
96.987.276 59.051.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 93.722.375 51.071.008
Satışların Maliyeti
22 -62.319.150 -39.687.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.403.225 11.383.716
BRÜT KAR (ZARAR)
31.403.225 11.383.716
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.401.963 -1.953.781
Pazarlama Giderleri
24 -5.332.576 -3.922.132
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -132.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 11.565.276 2.152.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -8.437.426 -2.021.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.663.712 5.638.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 172.770 17.349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -850.000 -142.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.986.482 5.513.375
Finansman Gelirleri
26 1.024.020 2.833.583
Finansman Giderleri
26 -19.201.318 -5.534.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.809.184 2.812.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.946.707 -719.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.519.816 -591.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -426.891 -127.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.477 2.092.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.477 2.092.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.017 -318.451
Ana Ortaklık Payları
4.763.460 2.411.158
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.952.855 -158.864
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.058.291 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.436 -158.864
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.952.855 -158.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.815.332 1.933.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.017 -318.451
Ana Ortaklık Payları
7.716.315 2.252.294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003812
BIST