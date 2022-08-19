***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarSermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16875000 397.914 -757.860 1.772.436 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Transferler172.590 2.238.568 -2.411.158Dönem Karı (Zararı)2.303.473 2.303.473 2.303.473Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-286.357 -286.357 -286.357Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.459 -7.459Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.145 19.145 19.145Dönem Sonu Bakiyeler16875000 397.914 -286.357 -738.715 1.772.436 392.326 636.255 2.303.473 21.352.332 -211.213 21.141.119Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16875000 397.914 -863.296 4.830.727 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150Transferler178.439 4.585.021Dönem Karı (Zararı)1.887.702 1.887.702 1.887.702Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.218.000 -229.778 8.988.222 36.663 9.024.885Dönem Sonu Bakiyeler16875000 397.914 9.218.000 -1.093.074 4.830.727 571.460 5.111.524 1.887.702 37.799.253 168.484 37.967.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.089.454 11.662.378Dönem Karı (Zararı)1.864.363 2.296.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.143.582 -799.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.285.411 -2.819.949Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.428.993 2.020.099Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler86.965 2.758.985Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-50.985 184.064Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler36.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.704.359 6.979.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.995.040 -11.784.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.995.040 -11.784.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-131.713 -4.740İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-131.713 -4.740Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.561.390 -926.250Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.683.051 -146.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler942.197 9.378.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)942.197 9.378.102Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)6.709.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)267.438 218.061Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.850.277 2.277.912İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.850.277 2.277.912Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.766.444 938.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.931 320.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)174.931 320.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.679.392 12.021.766Vergi İadeleri (Ödemeleri)-295.156 -213.479Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-114.906 -145.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.379.387 -11.653.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri179.751Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri179.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.559.138 -11.653.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.559.138 -11.653.037FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.239.765 568.409Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.218.000 -286.357Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.218.000 -286.357Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.337.100 21.657.640Kredilerden Nakit Girişleri41.337.100 21.657.640Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.438.494 -20.041.091Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.438.494 -20.041.091Ödenen Faiz-1.876.841 -761.783YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.076 577.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.076 577.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ991.977 264.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ762.901 842.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 762.901 991.977Ticari Alacaklar50.957.279 35.681.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 598.095 125.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 50.359.184 35.556.448Diğer Alacaklar811.462 679.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 811.462 679.752Stoklar10 39.464.437 33.903.047Peşin Ödenmiş Giderler2.647.556 5.330.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.647.556 5.330.602Diğer Dönen Varlıklar74.492 249.423İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 74.492 249.423ARA TOPLAM94.718.127 76.836.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.718.127 76.836.448DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar693.885 763.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 693.885 763.700Maddi Duran Varlıklar19.012.409 18.283.944Arazi ve Arsalar13 11.743.238 11.743.238Tesis, Makine ve Cihazlar13 5.835.320 5.112.748Taşıtlar13 607.716 584.928Mobilya ve Demirbaşlar13 124.249 95.108Özel Maliyetler13 327.067 373.103Yapılmakta Olan Yatırımlar13 374.819 374.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar133.028 169.991Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 133.028 169.991Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.060.771 933.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.900.093 20.150.828TOPLAM VARLIKLAR115.618.220 96.987.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36.083.424 32.126.728İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.083.424 32.126.728Banka Kredileri17 36.083.424 32.126.728Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 8.461.695 4.729.338Ticari Borçlar13.249.032 10.881.076İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 26.328 186.301İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 13.222.704 10.694.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 548.210 280.772Diğer Borçlar2.038 8.822.739İlişkili Taraflar 6.378.858 2.153.059Ticari Borçlar3.737.540 3.627.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.737.540 3.627.393Diğer Borçlar395.862İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 395.862Uzun Vadeli Karşılıklar1.593.128 1.156.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.593.128 1.156.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.709.526 7.332.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.650.483 69.932.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.799.253 26.923.329Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları20 9.218.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.737.653 3.967.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.737.653 3.967.431Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 4.830.727 4.830.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -1.093.074 -863.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler969.374 790.935Yasal Yedekler20 397.914 397.914Diğer Kısıtlanmış Yedekler20 571.460 393.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.111.524 526.503Net Dönem Karı veya Zararı1.887.702 4.763.460Kontrol Gücü Olmayan Paylar168.484 131.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.967.737 27.055.150TOPLAM KAYNAKLAR115.618.220 96.987.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 71.062.426 38.615.307 39.097.121 20.539.609Satışların Maliyeti22 -51.797.841 -28.890.253 -27.678.271 -14.904.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.264.585 9.725.054 11.418.850 5.635.164BRÜT KAR (ZARAR)19.264.585 9.725.054 11.418.850 5.635.164Genel Yönetim Giderleri23 -2.688.747 -1.535.879 -1.443.024 -763.065Pazarlama Giderleri23 -3.891.416 -2.422.154 -2.059.950 -1.263.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.699.059 4.306.626 477.264 2.690.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -5.400.981 -2.012.156 -4.121.162 -1.736.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.982.500 8.061.491 4.271.978 4.562.946Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 161.720 172.770 161.720 172.770FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.144.220 8.234.261 4.433.698 4.735.716Finansman Gelirleri25 78.709 632.219 57.368 119.281Finansman Giderleri25 -7.746.375 -5.944.324 -3.737.909 -2.648.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.476.554 2.922.156 753.157 2.206.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-612.191 -626.143 -203.967 -487.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri-663.176 -459.248 -371.467 -248.646Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri50.985 -166.895 167.500 -239.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.864.363 2.296.013 549.190 1.718.815DÖNEM KARI (ZARARI)1.864.363 2.296.013 549.190 1.718.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.339 -7.460 -18.935 -1.018Ana Ortaklık Payları1.887.702 2.303.473 568.125 1.719.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-229.778 19.145 -92.881 71.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-229.778 19.145 -92.881 71.644Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri76.593 -5.400 35.702 -20.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-306.371 24.545 -128.583 91.852Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-229.778 19.145 -92.881 71.644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.634.585 2.315.158 456.309 1.790.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.339 -7.460 -18.935 -1.018Ana Ortaklık Payları1.657.924 2.322.618 475.244 1.791.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057202BIST