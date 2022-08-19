***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:14
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16875000 397.914 -757.860 1.772.436 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Transferler
172.590 2.238.568 -2.411.158
Dönem Karı (Zararı)
2.303.473 2.303.473 2.303.473
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-286.357 -286.357 -286.357
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.459 -7.459
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.145 19.145 19.145
Dönem Sonu Bakiyeler
16875000 397.914 -286.357 -738.715 1.772.436 392.326 636.255 2.303.473 21.352.332 -211.213 21.141.119
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16875000 397.914 -863.296 4.830.727 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150
Transferler
178.439 4.585.021
Dönem Karı (Zararı)
1.887.702 1.887.702 1.887.702
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.218.000 -229.778 8.988.222 36.663 9.024.885
Dönem Sonu Bakiyeler
16875000 397.914 9.218.000 -1.093.074 4.830.727 571.460 5.111.524 1.887.702 37.799.253 168.484 37.967.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.089.454 11.662.378
Dönem Karı (Zararı)
1.864.363 2.296.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.143.582 -799.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.285.411 -2.819.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.428.993 2.020.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.965 2.758.985
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-50.985 184.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
36.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.704.359 6.979.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.995.040 -11.784.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.995.040 -11.784.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.713 -4.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.713 -4.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.561.390 -926.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.683.051 -146.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
942.197 9.378.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
942.197 9.378.102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
6.709.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
267.438 218.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.850.277 2.277.912
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.850.277 2.277.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.766.444 938.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.931 320.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
174.931 320.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.679.392 12.021.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-295.156 -213.479
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-114.906 -145.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.379.387 -11.653.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.751
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.559.138 -11.653.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.559.138 -11.653.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.239.765 568.409
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.218.000 -286.357
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.218.000 -286.357
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.337.100 21.657.640
Kredilerden Nakit Girişleri
41.337.100 21.657.640
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.438.494 -20.041.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.438.494 -20.041.091
Ödenen Faiz
-1.876.841 -761.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.076 577.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.076 577.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
991.977 264.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
762.901 842.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 762.901 991.977
Ticari Alacaklar
50.957.279 35.681.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 598.095 125.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 50.359.184 35.556.448
Diğer Alacaklar
811.462 679.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 811.462 679.752
Stoklar
10 39.464.437 33.903.047
Peşin Ödenmiş Giderler
2.647.556 5.330.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.647.556 5.330.602
Diğer Dönen Varlıklar
74.492 249.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 74.492 249.423
ARA TOPLAM
94.718.127 76.836.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.718.127 76.836.448
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
693.885 763.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 693.885 763.700
Maddi Duran Varlıklar
19.012.409 18.283.944
Arazi ve Arsalar
13 11.743.238 11.743.238
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 5.835.320 5.112.748
Taşıtlar
13 607.716 584.928
Mobilya ve Demirbaşlar
13 124.249 95.108
Özel Maliyetler
13 327.067 373.103
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 374.819 374.819
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
133.028 169.991
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 133.028 169.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.060.771 933.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.900.093 20.150.828
TOPLAM VARLIKLAR
115.618.220 96.987.276
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.083.424 32.126.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.083.424 32.126.728
Banka Kredileri
17 36.083.424 32.126.728
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 8.461.695 4.729.338
Ticari Borçlar
13.249.032 10.881.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 26.328 186.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 13.222.704 10.694.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 548.210 280.772
Diğer Borçlar
2.038 8.822.739
İlişkili Taraflar 6.378.858 2.153.059
Ticari Borçlar
3.737.540 3.627.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.737.540 3.627.393
Diğer Borçlar
395.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 395.862
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.593.128 1.156.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.593.128 1.156.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.709.526 7.332.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.650.483 69.932.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.799.253 26.923.329
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
20 9.218.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.737.653 3.967.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.737.653 3.967.431
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 4.830.727 4.830.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.093.074 -863.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
969.374 790.935
Yasal Yedekler
20 397.914 397.914
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 571.460 393.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.111.524 526.503
Net Dönem Karı veya Zararı
1.887.702 4.763.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
168.484 131.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.967.737 27.055.150
TOPLAM KAYNAKLAR
115.618.220 96.987.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 71.062.426 38.615.307 39.097.121 20.539.609
Satışların Maliyeti
22 -51.797.841 -28.890.253 -27.678.271 -14.904.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.264.585 9.725.054 11.418.850 5.635.164
BRÜT KAR (ZARAR)
19.264.585 9.725.054 11.418.850 5.635.164
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.688.747 -1.535.879 -1.443.024 -763.065
Pazarlama Giderleri
23 -3.891.416 -2.422.154 -2.059.950 -1.263.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.699.059 4.306.626 477.264 2.690.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.400.981 -2.012.156 -4.121.162 -1.736.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.982.500 8.061.491 4.271.978 4.562.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 161.720 172.770 161.720 172.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.144.220 8.234.261 4.433.698 4.735.716
Finansman Gelirleri
25 78.709 632.219 57.368 119.281
Finansman Giderleri
25 -7.746.375 -5.944.324 -3.737.909 -2.648.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.476.554 2.922.156 753.157 2.206.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-612.191 -626.143 -203.967 -487.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-663.176 -459.248 -371.467 -248.646
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
50.985 -166.895 167.500 -239.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.864.363 2.296.013 549.190 1.718.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.864.363 2.296.013 549.190 1.718.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.339 -7.460 -18.935 -1.018
Ana Ortaklık Payları
1.887.702 2.303.473 568.125 1.719.833
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-229.778 19.145 -92.881 71.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-229.778 19.145 -92.881 71.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
76.593 -5.400 35.702 -20.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-306.371 24.545 -128.583 91.852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.778 19.145 -92.881 71.644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.634.585 2.315.158 456.309 1.790.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.339 -7.460 -18.935 -1.018
Ana Ortaklık Payları
1.657.924 2.322.618 475.244 1.791.477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057202
BIST