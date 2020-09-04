***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.09.2020 17:42
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU 04.09.2020 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni genel kurulun yapıldığına dair ek acıklamalar bölümünde belirtilen genel kurul tarihi ( 09.04.2020 ) sehven hatalı yazıldığından düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.08.2020
Genel Kurul Tarihi 04.09.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi , Gazi Osman Paşa Bulvarı no : 7 35210 ( İZMİR HİLTON OTELİ )
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Geri alınan paylar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ŞİRKETİMİZ 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.09.2020 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA İZMİR HİLTON OTELİNDE YAPILMIŞ OLUP , TOPLANTI İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR EKTEKİ TOPTLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 04.09.2020 günü saat 10:00'da İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 Konak/İzmir adresinde bulunan Hilton İzmir otelinde yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873371
BIST