***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAGAN GENEL KURULU 28.06.2021 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.06.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No 1, 35210 ( SWİSS OTEL İZMİR )Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,8 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması13 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 IZFAS 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 IZFAS Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ŞİRKETİMİZ 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.06.2021 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA İZMİR SWISS OTELİNDE YAPILMIŞ OLUP , TOPLANTI İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR EKTEKİ TOPLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2021 günü saat 10:00'da Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No 1, 35210 ( SWİSS OTEL İZMİR ) adresinde bulunan SWISS OTEL İzmir adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944495BIST