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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 15:59



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAGAN GENEL KURULU 28.06.2021 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.06.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No 1, 35210 ( SWİSS OTEL İZMİR )

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 IZFAS 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 IZFAS Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ŞİRKETİMİZ 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.06.2021 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA İZMİR SWISS OTELİNDE YAPILMIŞ OLUP , TOPLANTI İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR EKTEKİ TOPLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2021 günü saat 10:00'da Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No 1, 35210 ( SWİSS OTEL İZMİR ) adresinde bulunan SWISS OTEL İzmir adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944495


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Yarım 1.588 1.630 -10,99  
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