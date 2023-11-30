***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2023 13:35
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 30.11.2023 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 30.11.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mah.Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR RENAISSANCE IZMIR HOTEL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - Şirket aktifinde bulunan 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas organie Sanayi Bölgesinde bulunan arsanın varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN San.Tic.A.Ş ye devredilmesiyle ilgili acıklama yapılması müzakere edilmesi ve onaya sunulması
3 - Dilek temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 genel kurul karar - gündemli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 30.11.2023 günü saat 11:00 'de Akdeniz mah.Gaziosmanpaşa Bulv.No:18 Alsancak İzmir 35210 adresinde bulunan RENAISSANCE IZMIR HOTEL de yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2023 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN İMZALI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 06.11.2023 tarih ve 2023 / 17 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 30.11.2023 günü saat 11:00'da Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR adresinde bulunan RENAISSANCE IZMIR HOTEL de yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221130
BIST