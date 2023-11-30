***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 30.11.2023 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.11.2023Genel Kurul Tarihi 30.11.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Akdeniz Mah.Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR RENAISSANCE IZMIR HOTELGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi2 - Şirket aktifinde bulunan 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas organie Sanayi Bölgesinde bulunan arsanın varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN San.Tic.A.Ş ye devredilmesiyle ilgili acıklama yapılması müzakere edilmesi ve onaya sunulması3 - Dilek temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 genel kurul karar - gündemli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 30.11.2023 günü saat 11:00 'de Akdeniz mah.Gaziosmanpaşa Bulv.No:18 Alsancak İzmir 35210 adresinde bulunan RENAISSANCE IZMIR HOTEL de yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBölünme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN İMZALI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 06.11.2023 tarih ve 2023 / 17 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 30.11.2023 günü saat 11:00'da Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR adresinde bulunan RENAISSANCE IZMIR HOTEL de yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221130BIST