***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 13:59
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TESCİLİ HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.12.2023
Genel Kurul Tarihi 28.12.2023
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 IZFAS 2023 yılı Olağanüstü - 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmış olup olağanüstü genel kurul tescil işlemi 29.12.2023 tarihinde (bugün) İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230538
BIST