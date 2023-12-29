***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TESCİLİ HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.12.2023Genel Kurul Tarihi 28.12.2023Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi2 - Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olan İZSAN Sanayi Ticaret A.Ş ye devredilmesiyle ilgili yapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen bölünme işleminin ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunulması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 IZFAS 2023 yılı Olağanüstü - 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBölünme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.12.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2023 günü saat 09:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:42 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmış olup olağanüstü genel kurul tescil işlemi 29.12.2023 tarihinde (bugün) İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230538BIST