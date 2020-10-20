***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
20.10.2020 18:49
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İZMİR FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İZMİR FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geri alınan 18.335 adet payın tamamı 6,94 TL fiyattan 127.244,90 TL fiyatla satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IZFAS 20/10/2020 18.335 % 0,11 6,94 % 0 102.800,35 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882644
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 42,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 42,6200
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:056,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,09
|Açılış
|: 6,27
|
|Önceki Kapanış
|: 6,18
|
6,31
En Düşük
6,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8669
|7,8720
|% -0,09
|
|Euro
|9,3074
|9,3098
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,1557
|10,2066
|% -0,13
|
|Frank
|8,6432
|8,6953
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0927
|2,1032
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|7,14
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem