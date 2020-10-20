***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkİZMİR FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkİZMİR FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi24.03.2020Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından geri alınan 18.335 adet payın tamamı 6,94 TL fiyattan 127.244,90 TL fiyatla satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarIZFAS 20/10/2020 18.335 % 0,11 6,94 % 0 102.800,35 YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882644BIST