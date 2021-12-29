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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

29.12.2021 18:14
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.03.2020
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından geri alınan 50.000 adet payın tamamı 6,26 – 6,38 TL fiyat aralığından olmak üzere 6,3214 TL ortalama fiyattan 316.067,50 TL karşılığında satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IZFAS 29/12/2021 50.000 % 0,3 6,3214 % 0 29.710,93 YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986959


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 38,50 3.082.840 % 10,00  
ENKAI 15,34 138.390.850 % 9,96  
GLRYH 2,76 48.189.193 % 9,96  
RTALB 22,52 136.415.026 % 9,96  
NTHOL 5,97 844.181.295 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,9225 12,9241 % 2,09  
Euro 14,5927 14,6881 % 2,09  
Sterlin 17,3085 17,3953 % 1,66  
Frank 14,0007 14,0850 % 1,51  
Riyal 3,4195 3,4367 % 1,68  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -4,58  
Altın Gr. 742 742 7,36  
Cumhuriyet 4.982 5.057 335,00  
Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,67 22,72 -0,13  
Gümüş Gr. 9,35 9,36 0,06  
B. Petrol 79,40 79,40 0,19  
Seans Raporu 18:05
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