***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
29.12.2021 18:14
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geri alınan 50.000 adet payın tamamı 6,26 – 6,38 TL fiyat aralığından olmak üzere 6,3214 TL ortalama fiyattan 316.067,50 TL karşılığında satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
IZFAS 29/12/2021 50.000 % 0,3 6,3214 % 0 29.710,93 YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986959
BIST