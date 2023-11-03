***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 03.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 180.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 50.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilmesine ve Birim YILMAZ' a 25.000.000 TL ve Vahap YILMAZ 'a 25.000.000 TL tahsisli olarak satılmasına ilişkin "Tahsisli Sermaye Artırım" sürecinin, tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirilecek yatırımcıların değişen piyasa koşulları gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmeleri üzerine, talebin olumlu karşılanarak iptal edilmesine ve gerekli süreçlerin yürütülmesine karar verilmiştirİptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214031BIST