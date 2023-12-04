***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.12.2023 13:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
30.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221922
BIST
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15:558.065
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,82
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
15:5528,8920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
15:5531,4294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0312
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
15:551.922,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.922,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler15:53
|EKOS
|33,00
|130.866.120
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|182.682.444
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|91.831.390
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.059.142
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|44.065.206
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.030.755.133
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.183.364
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.849,00
|329.305.731
|% -9,80
|
|THYAO
|262,25
|6.842.581.250
|% 0,58
|
|SASA
|53,45
|2.565.033.258
|% 2,20
|
|TUPRS
|154,30
|2.545.916.055
|% 0,65
|
|ASELS
|49,32
|2.132.083.309
|% 1,69
|
|BINHO
|315,75
|2.054.381.411
|% 9,92
|
|EKGYO
|7,37
|967.437.547
|% 0,27
|
|ODAS
|11,39
|1.338.831.905
|% 5,37
|
|YKBNK
|19,91
|1.784.009.246
|% 0,45
|
|ISCTR
|22,16
|1.951.198.053
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,03
|400.329.133
|% -0,40
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8877
|28,8920
|% -0,01
|
|Euro
|31,4210
|31,4294
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5174
|36,7005
|% -0,26
|
|Frank
|33,0121
|33,2109
|% -0,28
|
|Riyal
|7,6789
|7,7175
|% -0,01
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,16
|% 0,66
|
|Platin
|930,55
|933,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,39
|992,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,64
|2.068,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:53
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16:08DYOBY
Yüzde 5.31 oranında artışla 42.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 420, 896 adet işlem
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16:06ATAKP
Yüzde 4.12 oranında artışla 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 328, 019 adet işlem
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Endeks 8, 065 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 57, 043.00 milyon TL de
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16:04ALCAR
Yüzde 5.45 oranında artışla 1, 161.00 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 922 adet işlem
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16:03TKFEN
Yüzde 4.93 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 813, 842 adet işlem