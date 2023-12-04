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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

04.12.2023 13:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
30.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle süreç iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221922


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