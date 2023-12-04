***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni30.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun bölünme ve birleşme tebliğinin 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle süreç iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221922BIST