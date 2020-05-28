***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:02
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1.DÖNEM KURUM GECİCİ VERGİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen )
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847255
BIST
14:04105.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 99,81
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:046,8164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0442
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:047,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:04377,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,48
|Açılış
|: 377,85
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|8.686.296
|% 9,98
|
|KENT
|520,60
|11.441.128
|% 9,92
|
|HLGYO
|1,67
|74.196.948
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.204.546
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.092.603
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.531.011
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|2.386.620.467
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|1.586.214.135
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,00
|826.931.083
|% -0,17
|
|ASELS
|30,06
|478.146.844
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,63
|469.689.702
|% 0,54
|
|GARAN
|7,74
|1.586.214.135
|% 1,31
|
|THYAO
|12,62
|2.386.620.467
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,41
|209.734.396
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,21
|256.927.900
|% 0,00
|
|AVOD
|3,71
|389.183.532
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3148
|8,3565
|% 0,42
|
|Frank
|6,9920
|7,0341
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8093
|1,8183
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|16,21
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.477
|31,00
|
|Tam
|2.519
|2.553
|43,30
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,60
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,12
|35,12
|0,52
|