***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 16:47
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3.DÖNEM KURUM GECİCİ VERGİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen )
01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888908
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05467,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,88
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6956
|7,7009
|% -0,08
|
|Euro
|9,1297
|9,1393
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,1723
|10,2234
|% 0,28
|
|Frank
|8,4178
|8,4685
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0466
|2,0568
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-1,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,56
|