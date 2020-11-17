***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteİZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2020 YILI 3.DÖNEM KURUM GECİCİ VERGİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2020AçıklamalarŞirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen )01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888908BIST