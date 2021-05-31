***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:45
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 1.DÖNEM KURUM GECİCİ VERGİ BEYAN EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen ) 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939044
BIST
15:431.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:438,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0767
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:4310,3615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0804
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:43519,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,29
|Açılış
|: 519,96
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:43
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.669.653
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.643.197
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.896.647
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.760.023
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|44.100.308
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|EREGL
|19,20
|488.112.208
|% -0,05
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|382.889.957
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.171.950
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4852
|8,4880
|% -0,90
|
|Euro
|10,3541
|10,3615
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0026
|12,0628
|% -0,94
|
|Frank
|9,3920
|9,4486
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,90
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,22
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-13,83
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,69
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,69
|69,69
|0,97
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57YAPRK
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 907 adet işlem
-
15:56ISGSY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 076, 349 adet işlem
-
15:54GENTS
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 049 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.26 ) 1, 237
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, TUCLK, BALAT, OYAYO, SNGYO, MZHLD, BRMEN, IHLGM, EPLAS, CELHA