***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 16:49
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 2.DÖNEM KURUM GECİCİ VERGİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen )
01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958648
BIST
17:141.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
17:148,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:149,9100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:14483,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,55
|Açılış
|: 483,76
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,73
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MANAS
|19,28
|8.007.447
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.610.613
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.164.373
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.331.288
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.202.563
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.022.502
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.128.296
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,81
|16.817.332
|% -7,87
|
|GARAN
|9,37
|1.441.897.569
|% -0,32
|
|PETKM
|6,09
|746.929.341
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|694.792.628
|% 0,85
|
|GENIL
|16,45
|679.380.241
|% 3,65
|
|ARCLK
|33,94
|547.041.993
|% 2,66
|
|GARAN
|9,37
|1.441.897.569
|% -0,32
|
|PETKM
|6,09
|746.929.341
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,54
|289.725.154
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|109.489.861
|% -0,91
|
|HALKB
|4,84
|422.143.139
|% 1,89
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4413
|8,4454
|% -0,10
|
|Euro
|9,9048
|9,9100
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,5589
|11,6168
|% -0,93
|
|Frank
|9,1946
|9,2500
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2403
|2,2515
|% -0,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,55
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-0,75
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,07
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:24ECZYT
Yüzde 9.17 oranında artışla 45.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 090, 474 adet işlem
-
17:22SELVA
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 707, 601 adet işlem
-
17:20SNGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 811, 333 adet işlem
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 76 artarak (% 0.21 ) 1, 290
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, SELVA, UFUK, MANAS, VANGD, SELGD, IZFAS